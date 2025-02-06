Sait Bilgin’in Büyük Kaybı: Eşi ve Çocukları Anılıyor

DEPREMLERİN ETKİSİ VE KAYIPLAR

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük bir yıkım yaratarak 53 bin 537 kişinin ölümüne neden oldu. Bu felaket, 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyerek ülkemizin tarihine derin bir yara açtı. Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, acısı hâlâ yüreklerde hissediliyor.

F5 HABER AİLESİNİN KAYBI

F5 Haber ailesi olarak, kurucumuz Sait Bilgin’in değerli eşi Pınar Bilgin ve sevgili çocukları Mazhar Kaan Bilgin ile Sürur Hakan Bilgin’i kaybetmiş olmanın tarifsiz acısını yaşıyoruz. Bu trajik olay, Sait Bilgin’in yaşadığı büyük kaybın yanı sıra hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Pınar Bilgin ve çocukları Mazhar Kaan ile Sürur Hakan, hayatımıza ışık tutan değerli insanlardı.

HATIRALARI YAŞAYACAK

Onların hatırası, F5 Haber’in her köşesinde yaşamaya devam edecek. Ne yazık ki, bu büyük felaket, sevdiklerimizin anısını yaşatmanın ve onların hatıralarını canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Sevgili Pınar Bilgin, Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin, sizleri asla unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun.