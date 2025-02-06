Sait Bilgin’in Büyük Kaybını Anıyoruz

DEPREMİN ETKİLERİ VE KAYIP

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açarak 53 bin 537 kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 milyon kişiyi doğrudan etkilemesine neden oldu. Bu büyük felaketin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, acısı hala hissediliyor.

F5 HABER AİLESİ’NİN PAYLAŞTIĞI ACILAR

F5 Haber ailesi olarak, kurucumuz Sait Bilgin’in değerli eşi Pınar Bilgin ile sevgili çocukları Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin’i kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Bu trajik olay, Sait Bilgin’in yaşadığı büyük kaybı ve hepimizin yüreğindeki derin yarayı ortaya koyuyor. Pınar Bilgin ve çocukları, hayatımızda ışık tutan değerli insanlardı.

KAYIP VE ANILARIMIZ

Onların hatıraları, F5 Haber’in her köşesinde yaşamaya devam edecek. Ne yazık ki, bu büyük felaket bize sevdiklerimizin anısını yaşatmanın ve hatıralarını diri tutmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Sevgili Pınar Bilgin, Mazhar Kaan Bilgin ve Sürur Hakan Bilgin, sizi asla unutmayacağız. Ruhunuz şad olsun.