Sakarya’da Hava Şartları Tehlike Yarattı

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Sakarya’da üç ilçede yaşanan kötü hava koşulları deniz güvenliğini tehdit ediyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıkları, yüksek dalgalar ve rip akıntıları nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı.
SALVİYAT KONTROLLERİ ARTIRILDI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde denize girmeye çalışan vatandaşları sürekli olarak uyarıyor. Yasağa uyulması gerektiği konusu üzerinde duruluyor. Bu ihtarlarla birlikte sahillerde kırmızı bayraklar dalgalanıyor.