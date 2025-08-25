Gündem

Sakarya’da Hava Şartları Tehlike Yarattı

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Sakarya’da üç ilçede yaşanan kötü hava koşulları deniz güvenliğini tehdit ediyor. Karasu, Kaynarca ve Kocaali kaymakamlıkları, yüksek dalgalar ve rip akıntıları nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığını açıkladı.

SALVİYAT KONTROLLERİ ARTIRILDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde denize girmeye çalışan vatandaşları sürekli olarak uyarıyor. Yasağa uyulması gerektiği konusu üzerinde duruluyor. Bu ihtarlarla birlikte sahillerde kırmızı bayraklar dalgalanıyor.

Türkiye Fındık Üretiminde Birinci Sırada!

Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesindeki üreticiler, kahverengi kokarca nedeniyle zayiatla karşılaşınca endişelerini dile getirdi, mahsul toplama kararsızlığı yaşandı.
Konya’da Otomobil Kamyonete Çarpıştı

Karapınar'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki çocuk da dahil olmak üzere beş kişi yaralandı. Üçü ağır yaralı, Konya'ya götürüldü.

