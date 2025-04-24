Sakarya’da İki Araç Çarpıştı

TRAFAİK KAZASI OLAYI

Sakarya’da Adapazarı-Korucuk yolu üzerinde, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Camili Mahallesi mevkiinde, B.T. kontrolündeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D. yönetimindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza haberinin verilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerine ulaştığında, sürücüler B.T. ve E.D. ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli 7 kişiye hızlı bir şekilde ilk müdahaleleri yapıldı.

SÜRÜCÜNÜN HASTANEDİ DURUMU

Yaralılar, çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Sürücü B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.