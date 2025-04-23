Gündem

Sakarya’Da İki Araç Çarpıştı

sakarya-da-iki-arac-carpisti

TRAFFIC ACCIDENT DETAILS

Sakarya’nın Adapazarı-Korucuk yolu üzerinde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda, Camili Mahallesi mevkiinde, B.T. kontrolündeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D.’nin idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazanın hemen ardından bölgeye yoğun bir şekilde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan sürücüler B.T. ve E.D. ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli toplam 7 kişiye ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

HASTANE VE DURUM RAPORU

Yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Sürücü B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak sürmekte olan bir inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

3 İlde Okullar Tatil Edildi!

İstanbul'daki depremler sonrası Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da okullar bir gün boyunca kapatıldı. Valilikler eğitimde ara verilmesini duyurdu.
Flaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem İçin Talimatlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki deprem sonrası kriz merkezinde brifing aldı. Tüm birimlerin hazır olduklarını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.