Sakarya’Da İki Araç Çarpıştı

TRAFFIC ACCIDENT DETAILS

Sakarya’nın Adapazarı-Korucuk yolu üzerinde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda, Camili Mahallesi mevkiinde, B.T. kontrolündeki 34 UG 5106 plakalı otomobil ile E.D.’nin idaresindeki 54 ADD 853 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazanın hemen ardından bölgeye yoğun bir şekilde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralanan sürücüler B.T. ve E.D. ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Ü.B., S.A, F.D., N.D. ve S.D. isimli toplam 7 kişiye ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

HASTANE VE DURUM RAPORU

Yaralılar, çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Sürücü B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili olarak sürmekte olan bir inceleme başlatıldı.