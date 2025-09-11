Sakarya’da Plajda Şüpheli Tutuklandı

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki plajda, kadınların fotoğraflarını çektiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. İlgili şüphelinin telefonundan çıkan kadınlara ait videolar sonrası tutuklama kararı verildi.

KADINLARIN TEPKİSİ SONRASI POLİSE İHBAR

Yalı mahallesinde yer alan plaja gelen kadınlar, bir kişinin kendilerini fotoğrafladığını fark etti. Kadınlar, şüpheli kişiyle yüzleşmek için yanına giderken, şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmekle meşguldü. Bunun üzerine, kadınlar şüphelinin telefonunu alarak durumu polise ihbar etti. Çevredekilerin de yardımıyla kaçmaya çalışan F.A. olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli F.A.’nın telefonunda yapılan incelemede, plajda çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar bulundu. Bu duruma tepki gösteren T.P., şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.