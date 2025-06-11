Sakarya’da R.D. Gözaltına Alındı

KURBAN BAYRAMI ZİYARETİ SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Zonguldak’tan Kurban Bayramı dolayısıyla Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Papuçcular Mahallesi’ne çocuklarının yanına gelen E.K. (48) ile eski eşi R.D. (42) arasında bir tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyünce R.D., yanındaki tabancayla E.K.’ye ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralanan E.K. için sağlık ekipleri ve polis hemen bölgeye yönlendirildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı E.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı R.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.