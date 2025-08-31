Gündem

Sakarya’da Saldırı, 1 Kişi Öldü

sakarya-da-saldiri-1-kisi-oldu

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi’nde 35 yaşındaki Ömer A. üzerine, bir otomobilden inen bir saldırgan tabancayla ateş açtı. Ömer A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, olay sonrası kendisini bekleyen diğer şahısların bulunduğu otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Ömer A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIYOR

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, otomobilden inen iki şahıstan birinin elinde tabanca olduğu, Ömer A.’ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği ve ardından otomobile bindikleri görülüyor.

