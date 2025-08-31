Gündem

Sakarya'da Saldırı Olayı Yaşandı

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde 35 yaşındaki Ömer A.’ya plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilden inen saldırgan tabancayla ateş etti. Ömer A., vücudunun farklı bölgelerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ömer A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAMERADA YER ALDI

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden birinin elinde tabanca ile sokakta yürüyen Ömer A.’ya arkasından yaklaşarak ateş ettiği ve ardından tekrar otomobile bindikleri anlar yer aldı.

