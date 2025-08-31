Gündem

Sakarya’da Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTIĞİ YER VE SALDIRGAN HAREKETLERİ

Sakarya’nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde, 35 yaşındaki Ömer A.’ya plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Ömer A., vücudunun çeşitli noktalarından yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, olayın ardından kendisini bekleyen birkaç şahısın bulunduğu otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE DURUMUNUN AĞIRLAŞMASI

Yaralı durumdaki Ömer A. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ömer A., hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Saldırı anı, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden birinin elinde tabanca ile yürüyen Ömer A.’ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği ve ardından yeniden otomobile bindikleri anlar yer aldı.

