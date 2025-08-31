Sakarya’da Saldırıda 1 Kişi Öldü

Olayın Gelişimi

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi’nde, 35 yaşındaki Ömer A., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden inen bir saldırgan tarafından tabancayla açılan ateşle yaralandı. Olay sırasında yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, olay sonrası bekleyen şahısların bulunduğu otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karasu Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak Ömer A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden birinin elindeki tabanca ile sokakta yürüyen Ömer A.’ya arkasından yaklaştığı ve ateş ettiği görülüyor. Ardından şüphelilerin otomobile bindiği anlar da kameraya yansıdı.