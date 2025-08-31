Sakarya’da Saldırıda 1 Kişi Öldü

ÖMER A.’YA ATEŞ AÇILDI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Kabakoz Mahallesi’nde bir saldırgan, 35 yaşındaki Ömer A.’ya henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobilden inerek tabancayla ateş açtı. Kurşunlar, Ömer A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Aynı zamanda yanındaki 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, daha sonra kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ömer A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası, kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri araştırma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilden inen iki kişiden birinin, elindeki tabanca ile Ömer A.’ya sokakta arkasından yaklaşarak ateş açtığı ve daha sonra otomobile bindikleri anlar yer almakta.