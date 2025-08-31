Sakarya’da Saldırıda 1 Kişi Öldü

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇILDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki Kabakoz Mahallesi’nde, 35 yaşındaki Ömer A.’ya plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen bir saldırgan tabancayla ateş açtı. Ömer A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, kendisini bekleyen bir grup şahsın bulunduğu otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye gitti.

KAHREDEN HABER

Yaralılara sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, Ömer A., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri derhal bir çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki şahıstan birinin elinde tabanca ile sokakta yürüyen Ömer A.’ya arkasından yaklaşıp ateş ettiği görünürken, ardından saldırganların araca binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.