Sakarya’da Silahlı Saldırıda 1 Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi’nde, 35 yaşındaki Ömer A.’ya, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen saldırgan tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında, Ömer A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına sebep olan kurşun, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de isabet etti. Saldırgan, olay sonrası kendisini bekleyen diğer şahısların bulunduğu araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu gelişme üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer A. hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin ise sağlık durumunun stabil olduğu bilgisi alındı. Olayın ardından, polis ekipleri, otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDA AN BE AN YER ALDI

Saldırı anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden birinin elinde tabanca ile Ömer A.’ya arkasından yaklaştığı ve ateş açarak olayın gerçekleştiği anlar net bir şekilde görüntüleniyor. Ardından saldırganların tekrar otomobile binerek kaçtıkları anlar da kamerada yer aldı.