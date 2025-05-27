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Sakarya’da Taksi Ücretleri Arttı

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YENİ TARİFELER BELİRLENDİ

Sakarya’da Kurban Bayramı öncesi taksi kullanıcılarını etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ticari taksi tarifelerinde düzenlemeye gitti. Yeni tarife ile birlikte taksimetre açılış ücreti 45 TL olarak belirlendi.

ARTAN ÜCRETLER GÖZ KAMAŞTIRDI

Daha önce 100 TL olan bindi-indi ücreti 130 TL’ye yükseldi. Bunun yanı sıra, her 100 metre için mesafe ücreti ve bekleme/duraklama ücreti de 3,50 TL olarak uygulanacağı bilgisi verildi. Bu değişiklikler, taksi kullanıcılarını doğrudan etkiliyor.

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