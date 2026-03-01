Sakarya’da Türbe: Mahallenin Manevi Koruma Sütunu

sakarya-da-turbe-mahallenin-manevi-koruma-sutunu

Sakarya’nın Adapazarı bölgesinde, bir binanın giriş katında yer alan türbe, inşaat sürecinde yaşanan ilginç olaylar neticesinde koruma altına alındı. 2018 yılından bu yana bölgede faaliyet gösteren esnaf Erdal Şekerci, türbenin hikayesini şu şekilde aktardı: “İnşaat esnasında müteahhit rahatsızlanmış, kazalar yaşanmış ve kepçeler zarar görmüş. Bu aksilikler yüzünden burası kazılamamış. Burada bir şehit olduğuna dair bir inanç oluşmuş ve bina, türbenin etrafında inşa edilmiş. Buraya gelenler dua ediyor, temizliğini yapanlar da var.”

RİVAYETLERİNE GÖRE KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİDİ

22 yıldır aynı bölgede esnaflık yapan Turgay Lüleci, türbede yatan kişinin Kurtuluş Savaşı şehitlerinden biri olduğuna dair rivayetler bulunduğunu ifade etti: “Bina inşa edilmek istendiğinde türbenin varlığı ortaya çıktı. Kazı çalışmaları sırasında kepçelerin kırılması gibi işaretler anlatılıyor. Bu mübarek kişinin, mahalleye büyük bir saygınlığı var. Yeni gelenler veya iş yeri açanlar, ilk gece türbenin kendilerini karşıladığını ve güzel kokuların geldiğini dile getiriyor. Mübarekler, bulundukları yerin koruyucu kalkanıdır.”

MAHALLENİN GİZEMLİ KORUYUCUSU

Türbenin mahalle halkı için manevi bir anlam taşıdığının altını çizen Lüleci, “Ayette belirtildiği gibi; ‘Onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler.’ Mahallemiz için bu türbede yatan kişi, geçmişi ve koruyuculuğu simgeliyor” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İsrail ve ABD’nin İran’a Yönelik Ortak Saldırısı

İran Savaşı'nın ardından, Dubai'deki lüks otellerde mahsur kalan ünlü isimler sosyal medyada durumlarıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.
Gündem

Orta Doğu’da Askeri Operasyonların Ardından Hamaney Öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda 48 komutanın etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyonların başarılı bir şekilde sürdüğünü açıkladı.
Gündem

ABD İran Gemilerini Hedef Alarak 9 Gemi İmha Etti

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik askeri hamlelerini duyurarak, dokuz İran donanma gemisini yok ettiklerini ve geri kalanlarının peşinde olduklarını belirtti.
Gündem

Hürmüz Boğazı’ndaki Gelişmeler Piyasalara Etki Edebilir

ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonlar sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapandığına dair iddialar, enerji tedarikinde belirsizlikler yarattı.
Gündem

ABD Ordusundan Emekli Albaydan Türkiye’ye Şok Yorumlar

ABD'li emekli Albay Douglas McGregor, İran'a yönelik saldırılar sürerken Türkiye hakkında tartışmalı bir yorumda bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.