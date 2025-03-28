Sakarya Merkezli Sağlık Raporu Operasyonu Yapıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bu raporları edinecek kişiler için aracılık yaptığı değerlendirilen şahısların yakalanması amacıyla bir çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ekiplerince Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 3’ü, hakimlikçe tutuklandı. 22’sine adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 35’i ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.