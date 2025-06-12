Sakarya’nın Sapanca Gölü’nde Enkaz Bulundu

ENKAZIN BULUNDUĞU YER

Sakarya’nın Sapanca Gölü’nde, 53 yıl sonra ortaya çıkan enkaz, kıyıdan 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte yer alıyor. Coşkun, burada, 1 Ağustos 1972’de göle düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait RF-84F “Thunderflash” tipi foto keşif uçağının enkazını kayda aldı.

TARİHİ KAYITLAR VE KAZALAR

Coşkun, yaptığı açıklamada, tarihsel kayıtlara dayanarak Sapanca Gölü’ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirtiyor. Bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını ifade eden Coşkun, yalnızca bu foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülendiğini aktarıyor. Uçağın kanat kısmı belirgin şekilde görülebilirken, yaklaşık 50 metre uzaktaki gövde kısmı yoğun midye tabakasıyla kaplanmış durumda.

KOROZYONUN ETKİSİ

Coşkun, 53 yıl boyunca derinlikte kalan uçak parçalarının korozyondan fazla etkilenmemiş olmasının dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Diğer kazaların enkazlarının da aradan yıllar geçmesine rağmen Sapanca Gölü’nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini dile getiriyor.

1972 YILINDAKİ KAZA

Anadolu Ajansının 3 Ağustos 1972 tarihli haberinde, düşen uçakta, 1937 yılında mezun olanBirinci Taktik Hava Kuvveti 114. Filo harekat subayı Tokat doğumlu Pilot Binbaşı Akil Erdem’in şehit olduğu bilgisi yer alıyor. Bu olay, tarihsel bir trajedi olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor.