Şakir Paşa Ailesi Dizisi Yayından Alındı!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİNDE YENİ GELİŞMELER

NOW ekranlarının dikkat çeken yapımları arasında bulunan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin yeni bölümü sonrası değişik detaylar gün yüzüne çıktı. Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi ünlü isimlerin başrol oynadığı bu dizide, her bölüm sonrası durum daha da karmaşık hale geliyor.

İDDİALI PROJENİN REYTİNG BAŞARISI

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, ilk bölümünden itibaren gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. İddialı yapım yayınlandığı süre boyunca reyting rekorları kırmayı başardı. Özellikle dizideki Şakir Paşa ile gelini Aniesi arasındaki birliktelik sahneleri, sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirilmiş ve bölüm sonrasında RTÜK’e şikayetler yağmaya başlamıştı. Bu şikayetlerin ardından RTÜK, gerekli adımları atmak için harekete geçmiş durumda.