Saksı Krizi: Hakkı Alkan Açıklama Yaptı

SHIFTDELETE.NET’TE KRİZ ORTAYA ÇIKTI

Teknoloji yayıncılığı alanında faaliyet gösteren ShiftDelete.net, son zamanlarda dikkat çeken bir kurumsal krizle gündeme geldi. Şirket sahibi Hakkı Alkan’ın, dört yıldır beraber çalıştığı Genel Yayın Yönetmeni Samet Jankovic’e ofiste saksı fırlattığı görüntüler sosyal medya üzerinden büyük yankı uyandırdı. Olay sonrasında, Alkan kişisel X hesabında bir video paylaşarak durumu “üzücü bir an” diye tanımladı. “Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım” diyen Alkan, Jankovic’in avukatının 5.5 milyon TL tazminat talep ettiğini, bu miktarı fazla bulduğunu ve anlaşma sağlanamayınca videoların ifşa olduğunu iddia etti. “Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” sözleriyle kendini savundu.

ÖZÜR VE YENİ BAŞLANGIÇLAR

Hakkı Alkan, özür dilediğini belirterek, “Sevenlerimi hayal kırıklığına uğrattım. Size söz veriyorum: Bir daha böyle üzücü bir durumun içinde beni asla görmeyeceksiniz” dedi. Alkan’ın videosuna Samet Jankovic, “Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor, herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı.” ifadeleriyle yanıt verdi. Ayrıca, “5 milyon ise benden gitmedi, avukatlarım belirledi” dedi.

DERS OLMASI GEREKEN BİR MESELE

Devamında, Hakkı Alkan Jankovic’e, “Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın.” sözlerini paylaştı.

YAŞANAN SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Samet Jankovic, gün içerisinde yaşananları bir video ile kamuoyuna duyurdu. Tepkisini dile getirirken, “Lütfen sormak istiyorum. Siz çalışanlarınıza nasıl davranıyorsunuz ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi?” diyerek duruma tepki gösterdi. Jankovic, çalışırken baskı gördüğünü ifade etti ve “Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonrasında dedi ki sana verdiğim bu primi iptal ediyorum. Bunların hepsi yazılı.” dedi. Jankovic ayrıca, iş yoğunluğuna rağmen sürekli video üretmek zorunda kaldığını belirtti.