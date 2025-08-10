Salah, Açıklamayı Eleştirdi, Cevap Sordu!

UEFA’DAN AL-OBEID’E VEDA

UEFA, “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek.” ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma Mohamed Salah, Al-Obaid’in İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemesi sebebiyle “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

GAZZE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze’ye düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu, “Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi’nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu.” açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Salah’ın tepkisi sosyal medyada geniş bir yankı buldu. 41 yaşındaki Al-Obaid, Gazze doğumlu, evli ve beş çocuğu olan bir isimdi. Filistin futbolunun en parlak yıldızları arasında gösterilen Al-Obaid, Millî Takım formasıyla 24 resmi maça çıktı ve bu süreçte 2 gol attı.