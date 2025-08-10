Spor

Salah, Açıklamayı Eleştirdi, Cevap Sordu!

salah-aciklamayi-elestirdi-cevap-sordu

UEFA’DAN AL-OBEID’E VEDA

UEFA, “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek.” ifadelerini içeren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma Mohamed Salah, Al-Obaid’in İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemesi sebebiyle “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

GAZZE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze’ye düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Filistin Futbol Federasyonu, “Eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, Gazze Şeridi’nde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu.” açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Salah’ın tepkisi sosyal medyada geniş bir yankı buldu. 41 yaşındaki Al-Obaid, Gazze doğumlu, evli ve beş çocuğu olan bir isimdi. Filistin futbolunun en parlak yıldızları arasında gösterilen Al-Obaid, Millî Takım formasıyla 24 resmi maça çıktı ve bu süreçte 2 gol attı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Bakanlık Harekete Geçti, Osimhen Ödemeleri.”

Süper Lig kulüpleri, büyük bütçeli transferler sonrası denetim altına alındı. Hazine Bakanlığı, yurt dışı transferleri için gelen rekor ceza uygulamaları başlatacak.
Spor

Bakanlık Harekete Geçti: Rekor KDV Cezası

Süper Lig kulüplerinin yüksek bütçeli transferleri sonrası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, denetimler başlatarak yurt dışı transferlerine ilişkin bonservis bedellerinde rekor cezalar uygulayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.