More
Spor

Salah’ın Golleriyle Liverpool Kazandı

salah-in-golleriyle-liverpool-kazandi

MUHAMMED SALAH, VİTALITY STADI’NDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Vitality Stadı’ndaki maçta, konuk takım Muhammed Salah’ın 30. ve 75. dakikalarda kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Mısırlı golcü, Bournemouth ağlarını iki kez havalandırarak bu sezonki lig gol sayısını 21’e yükseltti.

PREMIER LİG TARİHİNDE TARİHİ BİR BAŞARI

Salah, Premier Lig’deki toplam gol sayısını 178’e çıkararak lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu. Böylece 177 gollü Frank Lampard’ı geride bırakmayı başardı. Bu performans, Salah’ın kariyerinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Spor

Milli Eskrimciler Dünya Kupası’nda Zafer Elde Etti

Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Gündem

Trump: DEAŞ Lideri Hedef Alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de DEAŞ'ın saldırı planlarını yöneten önemli bir üyesinin düzenlenen bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.