Salah’ın Golleriyle Liverpool Kazandı

MUHAMMED SALAH, VİTALITY STADI’NDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Vitality Stadı’ndaki maçta, konuk takım Muhammed Salah’ın 30. ve 75. dakikalarda kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Mısırlı golcü, Bournemouth ağlarını iki kez havalandırarak bu sezonki lig gol sayısını 21’e yükseltti.

PREMIER LİG TARİHİNDE TARİHİ BİR BAŞARI

Salah, Premier Lig’deki toplam gol sayısını 178’e çıkararak lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu. Böylece 177 gollü Frank Lampard’ı geride bırakmayı başardı. Bu performans, Salah’ın kariyerinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.