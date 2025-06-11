Saldırganın Kimliği Belirlendi

AVUSTURYA’DA ORTAOKULA SALDIRI

Avusturya’nın güneyinde yer alan Graz kentindeki bir ortaokulda silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Okuldan gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden polis, derhal okula operasyon başlatırken, saldırıda toplam 10 kişinin, aralarında saldırganın da bulunduğu, yaşamını yitirdiği bilgisi alındı. Olaya dair Avusturya Başbakanı Christian Stocke, İçişleri Bakanı Gerhard Karner ve Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr bir basın toplantısı düzenleyerek durumu değerlendirdi.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Stocke, “Ülkemiz için karanlık bir gün” diyerek açıklamalarına başladı. Zor zamanların yaşandığını belirten Stocke, “Bu zor saatlerde, insan olmak en güçlü noktamız” ifadesini kullandı. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Başbakan, ülke genelinde 3 gün sürecek yas ilan edildiğini ve yarın yerel saatle 10.00’da bir dakikalık saygı duruşu yapılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Karner ise, saldırıda 6’sı kadın 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Saldırganın da yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin yaralandığını ekledi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE YASAL DURUMU

Polis, saldırganın 21 yaşında bir Avusturya vatandaşı olduğunu duyurdu ve saldırı sonrası okul tuvaletinde intihar ettiğini açıkladı. İki silahla gerçekleştirilen saldırının ardından, polis, saldırganın bu silahları yasal olarak satın almış olduğunu ve ruhsatının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, saldırganın daha önce herhangi bir polis kaydının olmadığını kaydetti.

MEZUN OLMAMIŞ ÖĞRENCİ

Eğitim Bakanı Christoph Wiederkehr, olayın tanımlanacak bir kelime bulmanın zor olduğunu dile getirdi ve saldırıya uğrayan okulun ikinci bir karara kadar kapalı kalacağını belirtti. İçişleri Bakanı Karner, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu ancak mezun olmadığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.