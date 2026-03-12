Salih Müslim Hayatını Kaybetti Terör Dünyası Sarsıldı

salih-muslim-hayatini-kaybetti-teror-dunyasi-sarsildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) medyası, gelişmeleri aktardı. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim’in 75 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Oğlu Amed Müslim, yaptığı açıklamada babasının Erbil’de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliğinden dolayı yaşamını yitirdiğini ifade etti.

KOBANİ’DE DEFNEDİLECEK

Oğul Müslim, cenaze töreniyle ilgili detay vererek, babasının yarın sabah saat 08:00’de Erbil’den Rojava’ya oradan da memleketi Kobani’ye defnedileceğini açıkladı.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE İKİNCİ ADAM

Müslim, terör örgütünün Suriye kolunun ‘ikinci adamı’ olarak biliniyor ve hem Türkiye’nin aranan teröristler listesinde ‘kırmızı’ kategoride yer alıyor, hem de Türk ordusuna karşıt söylemleriyle Avrupa’da sık sık yer değiştiriyordu.

SALİH MÜSLİM’İN HAYATI

3 Mart 1951 tarihinde Suriye’nin Halep ilindeki Aynel Arab bölgesinde doğan Salih Müslim’in ailesi çiftçilik yapmakta olup Barazi aşiretine mensup. Lisans eğitimini Halep’te tamamlayan Müslim, sonrasında İstanbul’a gitti. 1977’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Irak’a giden Müslim, 2011’de Suriye’ye geri dönerek burada yaşanan olaylarda aktif rol aldı ve terör örgütü YPG’nin sözde yöneticiliğini üstlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Yeni Trafik Düzenlemesi: Multimedya Sistemleri Sınırlanıyor

Araçlardaki multimedya ekranlarının yasaklanması gündemde, ancak CarPlay ve Android Auto gibi sistemlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceği merak konusu.
Gündem

Modifiye Araç Cezaları Artıyor: Sahipler Tepki Göstermeye Başladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, modifiyeli araçlarla ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Gündem

İran Cumhuru Başkandan Savaşın Duruşu İçin Üç Şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile barışın sağlanabilmesi için İran'ın haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve saldırmazlık güvencesinin verilmesi gerektiğini ifade etti.
Gündem

İran Meclis Başkanı Kalibaf ABD İddialarını Yalanladı

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın etkili füze kapasitesine vurgu yaparak, "Demir Kubbe"yi küçümseyen bir yorumda bulundu.
Gündem

Manisa’da APP Plaka İade Başvuruları Rekor Kırıyor

Sahte plakaların iadesi sırasında APP kodlu plakaların da geri alındığı bildirildi. Vatandaşlar bu plakaların da sahte olduğunu iddia ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.