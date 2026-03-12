Salih Müslim’in Ölümü Terör Örgütü YPG/PYD’yi Sarsıyor

salih-muslim-in-olumu-teror-orgutu-ypg-pyd-yi-sarsiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) medyası önemli bir gelişmeyi duyurdu. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG/PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Müslim’in oğlu Amed Müslim, babasının Erbil’de tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiğini duyurdu.

KOBANİ’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Oğlu, cenazenin yarın sabah saat 08:00’de Erbil’den Rojava’ya, oradan da memleketi Kobani’ye götürülerek defnedileceğini belirtti.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİ

Salih Müslim, terör örgütünün Suriye kolunun ‘ikinci adamı’ olarak tanınıyor ve aynı zamanda aranan teröristler listesinde ‘kırmızı’ kategoride yer alıyordu. Türk ordusuna karşıt propaganda nedeniyle Avrupa’da sık sık yer değiştirdiği biliniyor.

TERÖRİST SALİH MÜSLİM’İN HAYATI

3 Mart 1951’de Suriye’nin Halep şehrinin Aynel Arab bölgesindeki Şeyran köyünde dünyaya gelen Salih Müslim’in çiftçilik yapan ailesi Barazi aşiretine mensup. Lise eğitimini Halep’te tamamlayan Müslim, daha sonra İstanbul’a gitmekte, 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmaktadır. 2010 yılında Irak’a kaçan Müslim, 2011’de Suriye’ye geri dönerek oradaki olaylarda aktif rol almış ve terör örgütü YPG’nin sözde yöneticiliğini üstlenmiştir.

