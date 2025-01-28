Salih Özcan Dortmund’a Geri Döndü

BORUSSIA DORTMUND’UN SALİH ÖZCAN KARARI

Borussia Dortmund, 27 yaşındaki ön libero Salih Özcan’ı yaz transfer döneminin sona erdiği günlerde 1 yıl süreyle Wolfsburg’a kiraladı. Ancak takımda yaşanan sakatlık sorunları ve kötü sonuçlar nedeniyle Dortmund, Türk milli futbolcu Salih Özcan’ı tekrar takıma çağırma kararı aldı.

WOLFSBURG’TAN DÖNÜŞ

Wolfsburg’un bu teklifi kabul etmesinin ardından 27 yaşındaki futbolcu, yeniden Borussia Dortmund’a katıldı. Salih Özcan, takımla birlikte antrenmanlara başlamış durumda. Bu hafta içerisinde oynanacak olan Heidenheim maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

SÖZLEŞME DURUMU

Milli futbolcunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu süreçte performansı ve sahadaki katkısı, hem takımın durumunu hem de kariyerini etkileyecek önemli bir konu oluşturuyor.