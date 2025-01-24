Samet Akaydin Çaykur Rizespor’da İmzaladı!

TRANSFER AÇIKLAMASI VE İMZA TÖRENİ

Yeşil-mavili kulübün açıklamasına göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu ve Milli Takım futbolcusu Samet Akaydin, kulüp başkanı İbrahim Turgut ve başkanvekili Adnan Er’in katılımıyla kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

BAŞKAN TURGUT’UN SAMET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Transferle ilgili olarak kulüp başkanı İbrahim Turgut, “Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecek diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin.” sözlerine yer verdi.

SAMET AKAYDIN’IN DUYGULARI

Samet Akaydin ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.