Şampiyon Galatasaray, Başakşehir’i 2-0 Yendi

SÜPER LİG’DE SEZON TAMAMLANIYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sona eriyor. Ligin 38. ve final haftasında Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı şampiyon Galatasaray, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile muhteşem bir karşılaşmaya imza attı. Hakem Buğra Taşkınsoy’un düdüğünü çaldığı maçta Galatasaray, evinde konuk ettiği rakibini 2-0’lık skorla yenmeyi başardı.

Karşılaşmada Galatasaray’ın gollerinin ilki 17. dakikada Mertens’in penaltısıyla, ikincisi de 81. dakikada Osimhen’den geldi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray, sezonu 95 puanla tamamlarken, Başakşehir 54 puanda kaldı.

Fernando Muslera, müsabakaya taraftarın yoğun sevgi gösterileri eşliğinde çıktı. Isınmak üzere sahaya adım attığında sarı-kırmızılı taraftarlar onu coşkuyla alkışladı. Taraftarlar, 38 yaşındaki kaleci için “Büyük kaptan” ve “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” gibi tezahüratlarda bulundu. Kale arkasında ise Muslera için, “Sen her zaman bizim efsanemiz olacaksın” yazılı bir pankart açıldı. Uruguaylı eldiven, 89. dakikada Günay Güvenç’e yerini bıraktı. Galatasaray’daki 14. sezonunu tamamlayan Muslera, sarı-kırmızılı forma ile 551. resmi maçına çıktı. Birçok rekora imza atan Muslera, Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonu olarak büyük başarılar elde etti.

Dries Mertens, Süper Lig kariyerinde 100. maça ulaştı. Galatasaray’a 2022-23 sezonu öncesinde transfer olan Mertens, Başakşehir mücadelesiyle birlikte toplamda 135 karşılaşmada forma giydi. 38 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 99 maçta sarı-kırmızılı forma giydikten sonra, Başakşehir maçıyla birlikte 100. kez sahaya çıktı. Mertens, toplamda 24 gol atarak 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Taraftarlar, Mertens için “Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler” yazılı bir pankart açtı. Belçikalı oyuncu, 79. dakikada Sallai’ye yerini bıraktı.