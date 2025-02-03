Şampiyon Melekler İçin Anma Gecesi Düzenlendi

GECEYE KATILIM YÜKSEK OLDU

Pasha Group ve Magdeburger Sigorta’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen geceye, depremde hayatını kaybeden sporcuların acı yaşayan ailelerinin yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, konuklar duygusal anlar yaşadı.

DUYGUSAL ANLAR VE AÇILIŞ KONUŞMASI

Gecenin açılış konuşmasını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya yaptı. Konuşması sırasında izleyicilere hitap eden Karakaya, etkinliğin önemine vurgu yaptı ve katılımcılara anlam dolu mesajlar verdi. Bu andan itibaren gece, yoğun duygu yüklü anlara sahne oldu.