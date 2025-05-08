Şampiyonlar Ligi Finali 31 Mayıs’ta

FRANSIZ EKİBİ PSG, YARI FİNALI GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Paris Saint-Germain, İngiliz temsilcisi Arsenal’i kendi evinde ağırladı. Ev sahibi takım, karşılaşmanın 27. dakikasında Fabian Ruiz’in attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇIN DÖNÜM NOKTALARI

İkinci yarının 66. dakikasında PSG, VAR’ın müdahalesiyle penaltı kazandı. Hakem Felix Zwayer, penaltıyı PSG lehine verirken, topun başına geçen Vitinha’nın vuruşunu Arsenal kalecisi Raya kurtardı. Ancak 72. dakikada Achraf Hakimi’nin attığı golle PSG, farkı 2’ye çıkardı. 76. dakikada Arsenal’dan Saka, skoru 2-1’e getiren golü attı. Maçın ilerleyen bölümlerinde her iki takım da fırsatları değerlendiremedi ve Fransız ekibi karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükseldi.

FINALE YÜKSELEN PSG, INTER’LE KARŞILAŞACAK

İlk maçı da 1-0 kazanan PSG, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’ndeki final karşılaşması, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleşecek.