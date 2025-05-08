Şampiyonlar Ligi Finali Açıklandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİ’NDE PSG RÖVANŞI KAZANDI

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekip Arsenal ile karşılaştı. Maçın 27. dakikasında Fabian Ruiz’in attığı golle PSG öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

PENALTI ŞANSINDAN YARARLANAMADI

İkinci yarının 66. dakikasında PSG, VAR incelemesi sonrasında hakem Felix Zwayer tarafından kendisine verilen penaltı şansını kullanmak için Vitinha’yı topun başına gönderdi. Ancak Vitinha’nın vuruşunu kaleci Raya kurtardı. Fakat, 72. dakikada Achraf Hakimi’nin attığı golle PSG skoru 2-0 yaptı.

SON DAKİKALARDAKİ GOLLER MATCIN HÜSNÜYETİNİ BELİRLİYOR

76. dakikada Arsenal’dan Saka, attığı golle durumu 2-1 yaptı. Maçın ilerleyen bölümlerinde iki takım da çoğu ataktan sonuç alamadı ve maç bu skorla sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, toplamda 3-1’lik skorla finale yükseldi ve Inter ile karşılaşacak. Devler Ligi final karşılaşması, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleşecek.