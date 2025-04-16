Şampiyonlar Ligi’nde Hata Yaşandı!

MAÇ ÖNCESİ YAŞANAN HATA

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Aston Villa, evinde Paris Saint-Germain’i konuk ederken, maç öncesinde meydana gelen bir yanlışlık sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Stat hoparlörlerinden UEFA Avrupa Ligi marşı çalmaya başladı. Bu durum, tribünlerde ve sahada büyük bir şaşkınlık yarattı.

FUTBOLCULARIN TEPKİLERİ

Seremoni sırasında, sahada yer alan iki takım da çalınan yanlış marşı hemen fark etti. Özellikle Aston Villa futbolcularının yüz ifadeleri sosyal medya üzerinde viral haline geldi. Bazı oyuncular gülümsemekten kendini alıkoyamazken, diğerleri ciddi bir ifade takınmaya çalıştı. Stat yönetimi ise hatanın farkına varmadı ve müzik, seremoni boyunca kesintisiz bir şekilde çalmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Müzik sona erdiğinde, futbolcular yarı sahalarında durduğu anda gerçek Şampiyonlar Ligi marşı devreye girdi. Ancak o noktada artık iş işten geçmişti. Olay sosyal medyada büyük bir yankı uyandırarak, “Yanlış lig, doğru ruh!” gibi esprili yorumlarla doldu. Kullanıcılar “Yanlış ligde çaldılar ama doğru mücadeleyi verdiler” ve “Finale giden yolda küçük bir sapma” gibi paylaşımlar yaptı.

UEFA’DAN BEKLENEN AÇIKLAMA

Şu ana kadar UEFA’dan herhangi bir resmi açıklama gelmedi ve organizasyonun bu durumu nasıl değerlendireceği merak ediliyor. Bu olay, Şampiyonlar Ligi tarihine geçerek futbol seremonilerindeki en büyük teknik hatalardan biri olarak kayıtlara geçti.