Şampiyonlar Ligi’nde Milli Futbolculardan Büyük Performans!

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN GOLÜ İLE MAÇIN KIRILMA NOKTASI

Benfica’da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, oynadıkları maçta geceye damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, 16 maç aradan sonra gol atmayı başardı ve bu golle birlikte uzun süredir devam eden gol hasretini sonlandırdı. Attığı gol sonrası yaptığı sevinç hareketi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ORKUN KÖKÇÜ’NÜN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Karşılaşmanın 22. dakikasında Benfica’yı öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, sevincini kendi tarzında kutladı. Gol sevincinde, kendisiyle özdeşleşen asa sallama hareketinden önce, asasını siler gibi yaparak geçmişteki gol kıtlığına göndermede bulundu. Orkun Kökçü de maçta önemli bir rol üstlendi ve kapanış golünü atarak Benfica’nın galibiyetine katkı sağladı. Sahanın her köşesinde etkili olan milli futbolcu, maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanarak performansını taçlandırdı.

MİLLİ FUTBOLCULAR GURUR KAYNAĞI OLDU

Benfica, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırırken, milli futbolcularımızın gösterdiği performans Türk futbolseverler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Hem Kerem Aktürkoğlu hem de Orkun Kökçü’nün sergilediği etkili oyun, gelecekteki maçlar için umut vadediyor.