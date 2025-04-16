Şampiyonlar Ligi’nde Yanlış Marş Çalındı

FUTBOLDA YAŞANAN KOMİK HATA

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Aston Villa, Paris Saint-Germain’i konuk ederken yaşanan bir hata dikkatleri üzerine çekti. Stat hoparlörlerinden çalınan UEFA Avrupa Ligi marşı, tribünleri ve futbolcuları şaşkına çevirdi.

FUTBOLCULAR GÜLMEKTE ZORLANDI

İki takım da seremoni esnasında yanlış marşın çaldığını hemen anladı. Özellikle Aston Villa futbolcularının yüz ifadeleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı oyuncular sinirine hâkim olamazken, bazıları ciddi kalmaya çalıştı. Stat yönetimi ise hatayı fark etmeden müziğin sonuna kadar çalmasına izin verdi.

DURUM HIZLA DEĞİŞTİ

Yanlış marş bittiğinde futbolcular yarı sahalarına geçtiğinde gerçek Şampiyonlar Ligi müziği hoparlörlerden gelmeye başladı. Ancak bu kez her şey için çok geçti. Stat yönetiminin dikkatsizliği, tüm dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA FIRTINA GİBİ ESTİ

Olay, özellikle X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. “Yanlış ligde çaldılar ama doğru mücadeleyi verdiler” ve “Finale giden yolda küçük bir sapma” gibi mizahi yorumlar dikkat çekti.

UEFA’DAN BEKLENTİLER VAR

Konuyla ilgili henüz UEFA’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Organizasyonun bu hatayı nasıl değerlendireceği heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi tarihine geçen bu olay, futbol seremonilerinin en büyük teknik hatalarından biri olarak kayıtlara geçti.