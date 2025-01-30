More
Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Kuraları

sampiyonlar-ligi-ve-avrupa-ligi-kuralari

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, Cuma günü gerçekleştiriliyor. Bu sezon, 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki büyük turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak.

KURA ÇEKİMİ SAATİ

UEFA’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, Cuma günü saat 14.00’te başlayacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’den İsrail’in UNRWA Kararına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'nın Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararını kınayarak, bu durumun Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tehdit ettiğini belirtti.
Gündem

Mardin’de Oyun Oynarken Hüzünlü Kaybın Ardından

Mardin'in Midyat ilçesinde oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif Tekin hastaneye kaldırıldı, ancak yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.