Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Kuraları

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, Cuma günü gerçekleştiriliyor. Bu sezon, 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki büyük turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak.

KURA ÇEKİMİ SAATİ

UEFA’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, Cuma günü saat 14.00’te başlayacak.