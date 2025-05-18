Spor

Şampiyonluğu İlan Etti, Okan Buruk

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK İLANI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Bellona Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti. Bu galibiyetle birlikte, bitime yalnızca 2 hafta kala sezonu zirvede tamamlamış oldu.

OKAN BURUK’UN HEDEFLERİ

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, “Hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak” diye konuştu. Buruk, şampiyonluğu kutlarken “İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah’a şükürler olsun.” ifadelerini kullandı. Oyunculuk kariyerine atıfta bulunarak, “Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak” diye ekledi.

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