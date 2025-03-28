Şampuan Geri Çağırma ABD’yi Etkiliyor

UZMANLAR ABD PAZARINDAKİ ETKİLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Geri çağırma duyurusu ile ilgili olarak uzmanlar, ‘klebsiella oxytoca’ içeren tek ürünün yalnızca şampuan olmadığını belirtiyor. İtalyan yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, test ettikleri binden fazla inek peyniri ve salam örneğinin yüzde 6’sında klebsiella bakterisi tespit edildi. Klebsiella oxytoca, eğer kan dolaşımına girerse ateş, titreme, nefes darlığı ve öksürük gibi zatürre benzeri ciddi sağlık sorunlarına yol açma potansiyeline sahip. Ayrıca, bu bakteri beyin ve omuriliği çevreleyen dokuların iltihaplanmasına yol açarak menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumlardan ve idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklanabilir. Klebsiella oxytoca enfeksiyonunun hastalık sonucu tehdidi, hastaların yüzde 10 ila 20’sinde ölümlere sebep olabiliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLAR RİSK ALTINDA

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, mikrop özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, gençler, yaşlılar ve kanser tedavisi görenler için tehlikeli bir durum oluşturuyor. Klebsiella, aynı zamanda el yıkamanın ihmal edilmesi sonucu insanlara da bulaşma riski taşıyor. 2021 yılında, bir bebek klebsiella oxytoca kaynaklı menenjitten hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, bu bakterinin antibiyotiklere karşı kazandığı direnç nedeniyle de endişeli.

GIDA YOLUYLA BULAŞIMIN ARAŞTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Klebsiella’nın gıda yoluyla bulaşma yöntemlerinin çok yönlü olarak incelenmesi gerektiği dile getirilirken, geri çağrılan şampuanların ağırlıklı olarak ABD ve Kaliforniya üzerinden dağıtıldığı bildirildi. K. oxytoca, genel olarak idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve kan enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Bağırsak florasında doğal olarak yer alan bu bakteri, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hastaneye yatış durumunda vücuda girerek hastalıklara sebep olabilir.

ENFEKSİYONUN YAYILIMINI ÖNLEMEK İÇİN ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

K. oxytoca’nın patogenezinde kritik bir rol üstlenen, bakterinin ürettiği toksinlerdir. Bu toksinler, doku hasarına yol açarak vücudun bağışıklık tepkisini tetikliyor ve enfeksiyonun yayılmasını tetikleyebiliyor. Dolayısıyla, enfeksiyonun yayılmasını engellemek ve komplikasyonları azaltmak açısından erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşıyor.