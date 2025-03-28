Şampuanlar Geri Çağrılıyor: Ölümcül Bakteri Uyarısı

GERİ ÇAĞIRMA DUYURUSU ETKİLERİ

Uzmanlar, geri çağırma duyurusunun ABD pazarında önemli etkiler yarattığını ifade ediyor. İtalyan yetkililer, test ettikleri binden fazla inek peyniri ve salam örneğinden yüzde 6’sında ‘klebsiella oxytoca’ bakterisine rastladıklarını açıkladı. Bu durum, içinde bu bakteriyi barındıran tek ürünün şampuan olmadığına dikkat çekiyor. Klebsiella oxytoca, kan dolaşımına girdiğinde ateş, titreme, nefes darlığı ve öksürük gibi zatürre benzeri ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bununla birlikte, bakterinin beyin ve omuriliği çevreleyen dokuları iltihaplandırması sonucu menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumları ortaya çıkarabileceği de biliniyor.

KLEBSIELLA OXYTOCA RİSKİ

Scientific Reports dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, klebsiella oxytoca’nın enfeksiyonları özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, gençler, yaşlılar ve kanser tedavisi gören hastalar için daha tehlikeli olabiliyor. Bakteri, el yıkamanın ihmal edilmesi sonucunda insanlara bulaşabiliyor. 2021 yılında, klebsiella oxytoca enfeksiyonu nedeniyle bir bebek menenjitten hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu bakterinin antibiyotiklere karşı kazandığı direnç konusunda da endişelerini dile getiriyor.

BULUNMA VE BULAŞMA YOLLARI

Bakterinin gıda yoluyla nasıl bulaştığına dair ayrıntılı araştırmaların yapılması gerektiği önemle belirtiliyor. Geri çağrılan şampuanların ağırlıklı olarak ABD ve Kaliforniya üzerinden dağıtıldığı bilgisi verildi. K. oxytoca, yaygın olarak idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları ve kan enfeksiyonlarına neden oluyor. Bağırsak florasında doğal olarak bulunan bu bakteri, bağışıklık sisteminin zayıflaması veya hastaneye yatış durumlarında vücuda girerek hastalık oluşturabiliyor.

TOKSİNLERİN ETKİSİ

K. oxytoca’nın patogenezinde önemli bir unsur, bakterinin ürettiği toksinlerdir. Bu toksinler, doku hasarına yol açarak vücudun bağışıklık tepkisini artırabilir ve enfeksiyonun yayılmasına katkı sağlayabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak ve komplikasyonları azaltmak açısından büyük önem taşıyor.