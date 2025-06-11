Samsun’da Alabora Olan 3 Kişi Kurtarıldı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı civarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir sandalda bazı kişilerin olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti.

EĞİTİM VE KURTARMA EKİPLERİNİN GİTTİĞİ YER

Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları incelemede can yelekli 3 kişiyi ve ters dönmüş sandalı buldu.

KURTARMA VE SAĞLIK DURUMU

Ekipler tarafından kurtarılan E.M.T. (21), C.A. (23) ve E.C. (23) isimli kişiler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, sandalı kıyıya çekerken 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.