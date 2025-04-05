Samsun’da Ambulans Ve Minibüs Çarptı. 5 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

AMBULANS İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 5 YARALI

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile minibüs çarpıştı. Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde hasta taşıyan 34 HU 5938 plakalı ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi’nden çıkan 52 KG 465 plakalı minibüsle yandan çarpıştı.

KAZA SONRASI MİNİBÜS DEVRİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebi ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.