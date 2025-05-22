Samsun’da Araç Tıra Ve Ağaca Çarptı

KAZA DETAYLARI

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, Oğuzhan Özdemir’in yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Abdullah Kurt’un idaresindeki tırın ön sağ kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje yönelerek yol kenarındaki bir ağaca yandan çarptı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Özdemir yaralandı. Olay yerine ulaşıp müdahale eden ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadın, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.