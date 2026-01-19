Samsun’da Bıçaklı Saldırı: İki Genç Yaralandı

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde yer alan bir fırının pastane bölümünde oturan gençler, aniden bıçaklı bir saldırıya maruz kaldı. Aynı masada oturan bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıya, çevredeki diğer masalardaki kişiler de dahil oldu. Olayda bıçaklanan A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yaralar aldı. İhbar sonrası bölgeye intikal eden güvenlik ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi ve tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

BÜYÜYEN TARTIŞMA SONUCU OLAY

Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarken, Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Konuya dair soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GEÇMİŞTEKİ TRAJEDİLERİ AKILLARA GETİRİYOR

16 yaşındaki Atlas Çağlayan ise, 16 Ocak’ta arkadaşlarıyla Güngören’deki bir kafede otururken, iddialara göre oradaki başka bir grup ile yan bakma yüzünden tartışma yaşamıştı. Kafenin içindeki tartışma zamanla sokağa taştı. 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan’a göğsünden bıçakla saldırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bıçaklanan Atlas’ı hastaneye kaldırdı ancak genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren 15 yaşındaki zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bu durumda birçok kişi, Ahmet Minguzzi’nin cinayetini bir kez daha hatırladı. Atlas’ın ailesi, tıpkı Ahmet Minguzzi ailesi gibi, katilin en ağır cezayı almasını talep ediyor.

