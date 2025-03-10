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Samsun’da Çocukların Oyunu Yangın Çıkardı

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SAMSUN’DA YANGIN OLAYI

Samsun’da bir evde yangın çıktı. İlkadım ilçesinin Liman Mahallesi Nebiler Caddesi’nde bulunan ve Nuray A.’ya ait olan 3 katlı evin giriş katında yaşanan olayda, 4 ve 10 yaşlarında iki çocuk ile akrabaları evde yalnızdı. İddiaya göre, 4 yaşındaki M.Ş. çakmakla oyun oynarken yangın başladı.

ALEVLERİN SALDIRISI

Alevler hızla evi sarmaya başladı. Çocuklar, komşuların yardımıyla evden çıkarıldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangınla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

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