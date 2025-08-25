Samsun’da Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu

Olayın Gerçekleştiği Yer

Samsun’un Tekkeköy ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde, sabah saatlerinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Saat 06.30 sıralarında, çevredeki vatandaşlar inşaat halindeki bir binanın önünde hareketsiz yatan bir bireyi fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kayıp Kızın Kimliği Belirlendi

Gerçekleştirilen inceleme sonucunda yerde yatan bireyin, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu saptandı. Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla cenazesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.