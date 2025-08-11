Samsun’da Köprüden Araç Düştü: 1 Çocuk Öldü

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nden Kösedik Mahallesi’ne doğru seyir halinde olan M.S. (30) yönetimindeki GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

KAZADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın sonuçları ağır oldu. Sürücü M.S. ile beraber araçta bulunan H.E.D. (12), S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Temas edilen bilgiler doğrultusunda, ağır yaralı olan H.E.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.