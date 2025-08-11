Samsun’da Otomobil Köprüden Düştü

DÜŞEN ARAÇTA YARALILAR VAR

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nden Kösedik Mahallesi’ne doğru seyir eden M.S. (30) idaresindeki GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden düştü. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

KAZADA BİR ÇOCUK KAYBOLDU

Kaza sonucunda sürücü M.S. ile araçta bulunan H.E.D. (12), S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı. Yaralıların durumu ciddiydi ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne taşındılar. Ancak yapılan müdahalelere rağmen ağır yaralı olan H.E.D. kurtarılamadı.