Samsun’da Otoparktaki Silahlı Çatışma

OLAY YERİ DETAYLARI

Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki bir otoparkta gece saat 01.00 civarında M.Y. ile E.C.B. arasında silahlı çatışma yaşandı. Yapılan incelemeler sonucunda olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığı belirlendi.

KOVAN VE ZARAR

Olay sırasında tabancalardan çıkan kurşunlar, park halindeki 4 araca isabet ederek maddi zarara yol açtı. Silahlı saldırganlar olay sonrası hızla kaçmayı başardı. Polis, olay yerinde 20 adet boş kovan ele geçirerek delil topladı.

GÖZALTI VE SORGU

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çatışma ile ilgili olarak M.Y., B.Ç. ve E.C.B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki 3 kişinin polisteki sorguları tamamlandıktan sonra Samsun Adliyesine sevk edildi.