Samsun’da Traktör Ve Otomobil Çarpıştı

FECİ KAZA VEZİRKÖPRÜ’YÜ SARSTI

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Yağanözü Mahallesi Vezirköprü-Boyabat yolunda saat 19.30 sıralarında korkutucu bir kaza meydana geldi. Olayda, Hasan Atak yönetimindeki traktör ile bir otomobil çarpıştı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Bu kazada otomobilde bulunan Osman Şahin ve İbrahim Tosun ile traktör sürücüsü Hasan Atak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine derhal sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Vezirköprü-Boyabat karayolu bir süre trafiğe kapatıldı ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

