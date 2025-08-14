Samsun’da Tüfekle Yaralama Olayı Meydana Geldi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde 8 gün önce yaşanan bir olay, çevredeki sakinlerinde büyük bir endişeye yol açtı. Olay, çayevi önünde oturan 21 yaşındaki M.K.’nin pompalı tüfekle gerçekleştirilen bir saldırıda ensesinden yaralanmasıyla sonuçlandı. Saldırının hemen ardından M.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, fakat saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.

ŞAHISLARIN YAKALANMASI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattığı çalışma ile tüfekle ateş açan 19 yaşındaki Ö.F.Ç. ve 19 yaşındaki B.A.’yı yakaladı. Yapılan aramalarda, yakalanan şahıslarla birlikte 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

TUTUKLANMALARI

Polisteki sorguları tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren bu iki şahıs, “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, bölgede güvenlikle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.