Samsun’da Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

BAFRA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Kemalpaşa Mahallesi’nde bir operasyon düzenliyor. Operasyon sonucunda C.A. isimli şahıs yakalandı.

C.A.’NIN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yapılan aramalar sırasında, C.A.’nın üzerinde ve ikametinde toplamda 70 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin ve metamfetamin içeren bir uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçiriliyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk ediliyor ve burada tutuklanıyor. Tutuklu şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderiliyor.